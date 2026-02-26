Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kryemadhi nuk i ndal batutat nga SPAK
Transmetuar më 26-02-2026, 11:08

Ish-kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi është paraqitur sot në SPAK, ndërsa nuk i ka kursyer batutat dhe ironitë.

Nga hyrja e Prokurorisë së Posaçme, Kryemadhi tha se po ikën drejt një beteje ligjore shumë domethënëse.

““Mirëmëngjesi të gjithëve, tani po ikim drejt një beteje ligjore shumë domethënëse. Çfarë mendimi keni për Big Brother? A jeni lodhir, apo hiç, hiç fare. Po iki tani, shihemi së shpejti”, tha Kryemadhi.

