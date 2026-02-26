Europa League/ 8 ekipet e fundit përcaktohen sonte nga ndeshjet e dyta të play-off-it

ZVICER – Europa League mbrëmjen e sotme do të luajë ndeshjet e kthimit të “play-off”-it. Duele të rëndësishme dhe mjaft delikate, janë në program për t’u zhvilluar të ndara në dy orare.
Katër sfida do të startojnë në orën 18:45 dhe ato janë: Crvena Zvezda – Lille (1-0), Ferencvaros – Ludogorets (1-2), Plzen – Panathinaikos (2-2) dhe Stuttgart – Celtic (4-1).
Ndërkohë katër takime të tjera do të luhen paralelisht në orën 21:00: Bologna pret Bran (1-0), ndërsa Celta Vigo sfidon PAOK (2-1).
Interesante do të jetë edhe përballja Genk – Dinamo Zagreb, me këto të janë mposhtur 3-1 në sfidën e parë dhe mbyll mbrëmjen dueli mes Nottingham – Fenerbahces (3-0).
