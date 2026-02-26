Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bllokimi në Elbasan–Librazhd–Qafë Thanë, çfarë po ndodh sot?
Transmetuar më 26-02-2026, 09:57

Autoriteti Rrugor Shqiptar tha sot se ka nisur punën në disa fronte, me synim zgjidhje të situatës së krijuar, një kaos i vërtetë me rrugët që lidhin juglindjen me pjesën tjetër të Shqipërisë.

Aktualisht po punohet për heqjen e masivëve të dherave në të dy anët e rrugës ekzistuese, Elbasan–Librazhd–Qafë Thanë, me qëllim hapjen e terrenit ku do të vendosen sondat për realizimin e studimit të detajuar gjeologjik dhe për vlerësimin teknik të zonës pas rrëshqitjes.

Paralelisht, me një mobilizim të shtuar të mjeteve të rënda, kanë nisur punimet për sistemimin e rrjedhës së lumit Shkumbin. Rrjedha po orientohet në krahun e majtë, për të krijuar hapësirën e nevojshme për ndërtimin e një rruge alternative përgjatë linjës hekurudhore.

Pas përfundimit të studimit gjeologjik, do të kryhet ripunimi i projektit të zbatimit për aksin e ri rrugor Elbasan–Librazhd–Qafë Thanë.

Autoriteti Rrugor Shqiptar do të vijojë të informojë në kohë reale mbi ecurinë e punimeve dhe masat e mëtejshme që do të ndërmerren.

