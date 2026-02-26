FOTO/ Juventus jashtë Champions, por Italia duartroket skuadrën: Faleminderit heronj

26 Shkurt, 2026 – Torino – Pas eliminimit të Interit, edhe Juventus nuk arriti të kualifikohej në fazën e grupeve të Champions League, pavarësisht një paraqitjeje të guximshme në ndeshjen ndaj Galatasaray. Ekipi i drejtuar nga Spalletti dha gjithçka në “Stadium”, por rezultatet dhe disa momente fatkeqe vendosën fatin e ndeshjes.
Pas suksesit 5-2 të turqve në Stamboll, ndeshja e kthimit në Torino përfundoi 3-0 në kohën e rregullt për Juventus, ndërsa në shtesë Osimhen dhe Yilmaz realizuan dy gola që përcaktuan eliminimin e “Zonjës së Vjetër” nga Champions League.
Takimi u karakterizua nga një luftë e fortë për çdo top. Në minutën e 37-të, Thuram fitoi një penallti, nga e cila Locatelli realizoi golin e parë. Në fillim të pjesës së dytë, Kelly u ndëshkua me karton të kuq, duke lënë Juventus me 10 lojtarë. Në minutën e 70-të, Gatti shënoi golin e dytë, ndërsa McKennie realizoi golin e tretë në minutën e 82-të, duke dërguar ndeshjen në shtesë.
Në shtesë, Zhegrova pati një mundësi të rëndësishme, por e humbi. Përkundër kësaj, Osimhen shënoi golin e katërt për Galatasaray, pa festuar në shenjë respekti ndaj Spallettit, ndërsa Yilmaz mbylli rezultatin, duke siguruar kualifikimin e turqve në fazën 1/8 e Champions League.
Megjithëse Juventus u eliminua, mediat italiane nuk fokusuan dramatizimin e ngjarjes. La Gazzetta dello Sport e përshkroi ndeshjen si një paraqitje për t’u duartrokitur, ndërsa TuttoSport e titulloi: “Faleminderit heronj”.
