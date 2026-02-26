Sigurim i mjeteve për vrasje, ekstradohet nga Dubai Durim Bami

Operacioni ndërkombëtar i koduar “The Wanted”, ka futur në rrjetën e tij një tjetër person të kërkuar për vepra të rënda penale.
Policia e Shtetit tha sot se në përpjekjet për lokalizimin, kapjen dhe finalizimin e procedurave të ekstradimit të shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, sot pritet finalizimi i procedurave të ekstradimit, nga Dubai, në Shqipëri, të një shtetasi të shumëkërkuar.
Ai është shtetasi Durim Bami, 47 vjeç, banues në Nikël, Krujë.
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, më datë 15.05.2024, i ka caktuar këtij shtetasi, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, ose grup i strukturuar kriminal”. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd