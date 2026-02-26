Digjet një automjet luksoz në Pogradec, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme

Pogradec, 26 shkurt 2026 – Një automjet tip “Range Rover” është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit në lagjen nr. 1 të qytetit të Pogradecit.
Policia tha se sot rreth orës 03:50, në lagjen nr.1, Pogradec, ka rënë zjarr në automjetin e shtetasit E. M., i cili ka qenë i parkuar.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit.
Sipas burimeve paraprake, mjeti është djegur pothuajse plotësisht, ndërsa në vendngjarje kanë ndërhyrë shërbimet zjarrfikëse për neutralizimin e flakëve.
Automjeti rezulton të jetë në pronësi të shtetasit Erion Maxhari, i njohur për autoritetet vendore.
Më herët ai ka ushtruar më parë detyrën e punonjësit të policisë në doganën e Qafë-Thanës dhe rezulton me precedentë penalë të mëparshëm për vepra të ndryshme penale.
Në vitin 2018, ai u arrestua së bashku me tre policë të tjerë, me akuzën se ishin pjesë e një grupi për trafikun e klandestinëve nga Shqipëria në SHBA, Kanada dhe Angli.
Gjithashtu, emri i tij është përmendur në një incident të ndodhur gjatë procesit zgjedhor, ku u raportua për një konflikt fizik me një komisioner.
Burime nga policia bëjnë me dije se dyshohet paraprakisht për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Hetimet vijojnë.
