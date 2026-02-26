Arbitri nxjerr të kuqen, VAR-i të verdhën, misteri i kartonit për Kellyn

ITALI – Një tjetër karton i kuq ka zemëruar tifozët e Juventusit. Pas Cabal në Stamboll dhe çështjes Kalulu-Bastoni, këtë herë episodi që çoi në kartonin e kuq të Lloyd Kelly në minutën e 48-të të ndeshjes Juventus-Galatasaray po shkakton polemika.
Ishte një vendim i diskutueshëm: gjyqtari në fushë kishte zgjedhur ta penalizonte mbrojtësin anglez me një karton të dytë të verdhë për një kontakt të mundshëm të paqëllimshëm me kyçin e këmbës së Baris Yilmaz.
Një vendim tashmë i dyshimtë u bë edhe më absurd nga ndërhyrja e VAR-it. Gjyqtari Joao Pinheiro u thirr në monitor, për mosbesimin e të gjithëve që po shikonin ndeshjen. Në fillim, dukej sikur gjyqtari portugez ishte thirrur për një shqyrtim në fushë për të revokuar kartonin e dytë të verdhë të mbrojtësit të Juventusit, në kundërshtim me gjithçka që është thënë në javët e fundit pas ngjarjeve në San Siro.
Megjithatë, siç tregon çështja Bastoni-Kalulu, VAR nuk mund të ndërhyjë për të anuluar një karton të dytë të verdhë.
Dhe me të vërtetë, misteri zgjati vetëm disa sekonda, kur Pinheiro, pasi analizoi pamjet filmike, u kthye në fushë, duke e kthyer kartonin e verdhë që sapo kishte dhënë, por, për mosbesimin e të gjithëve, duke ia bërë me dorë një karton të kuq në fytyrë Kellyt.
Një vendim vërtet i pashpjegueshëm: kontakti ishte aq i ashpër sa edhe i rastësishëm. Një dinamikë krejtësisht e rastësishme që e bëri një karton të verdhë të dukej i tepërt. Në vend të kësaj, ekipi i gjyqtarëve portugezë e thirri Pinheiron në monitor për ta kthyer kartonin e dytë të verdhë në të kuq.
Një vendim i çuditshëm, veçanërisht pasi në thelb ndryshon shumë pak: Kelly, gjithsesi, do të duhej të humbiste ndeshjen e radhës të Juventusit në Ligën e Kampionëve.
Me kartonin e kuq, mbrojtësi anglez mund të pezullohet për disa ndeshje, por duke pasur parasysh natyrën e rastësishme të faullit, është e vështirë të imagjinohet që paneli disiplinor i UEFA-s do ta ndëshkonte rëndë.
