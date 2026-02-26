Sulm me dronë dhe raketa ruse në Kiev

Një seri shpërthimesh u dëgjuan në orët e para të mëngjesit në qendër të Kievit, pasi autoritetet në kryeqytetin ukrainas ngritën alarmin në pritje të një ndërhyrjeje ruse . Incidenti ndodhi vetëm disa orë para bisedimeve të planifikuara SHBA-Ukrainë në Gjenevë, si pjesë e përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftës, e cila ka hyrë në vitin e saj të pestë.
Një korrespondent i AFP-së raportoi se shpërthime të shumta u dëgjuan në qendër të qytetit pasi u aktivizua alarmi i sulmit ajror.
Kreu i komandës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, tha nëpërmjet Telegramit: “Armiku po sulmon qytetin me mjete ajrore pa pilot dhe raketa balistike. Mbrojtja ajrore ka ndërmarrë veprime. Qëndroni në strehimore deri në fund të alarmit!”
Autoritetet ukrainase nuk kanë njoftuar ende një llogari për dëmet ose viktimat e mundshme.
Sulmet vijnë përpara bisedimeve midis delegacioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina në Gjenevë, të cilat janë pjesë e proceseve më të gjera diplomatike për të kërkuar një zgjidhje për luftën.
Konflikti, i cili filloi me pushtimin rus në vitin 2022, vazhdon me operacione ushtarake alternative dhe përpjekje periodike për dialog, pa ndonjë rezultat të dukshëm deri më tani.
