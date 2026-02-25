A mund ta mposhtim vdekjen? Shkenca, miliarderët dhe lufta për pavdekësi

Pavdekësia, ose iluzioni më i vjetër i njerëzimit, është ende një sfidë e pakapërcyeshme. Shkenca po zbulon sekretet e plakjes, por jo shpëtimin nga vdekja. Ndërsa miliarderët investojnë miliarda për të sfiduar kohën, realiteti është më kompleks: ajo që mund të fitojmë nuk është përjetësia, por vitet e shëndetshme.
Çelësi i një jete të gjatë nuk është sekret: të hash dhe të flesh mirë, të bësh pak aktivitet fizik, të mos përfundosh nën rrotat e një autobusi dhe të shpresosh që sëmundjet e trashëguara të mos aktivizohen në gjenet e tua. Venkatraman Ramakrishnan, një vegjetarian që çdo ditë shkon me biçikletë në laboratorin e tij në Kembrixh, i bën të gjitha këto dhe, në moshën 72-vjeçare, thotë se e sheh vdekjen “me filozofi”.
Por ashtu si miliona njerëz në botë, edhe ai merr ilaçe kundër tensionit, kolesterolit dhe mpiksjes së gjakut. Nëse do t’i ofrohej një pilulë që nuk parandalon sëmundjen, por procesin e plakjes dhe i jepte edhe dhjetë vite të tjera jetë, a do ta merrte? “Do të tundoheshim të gjithë,” përgjigjet ai.
Ramakrishnan shpjegon se nuk ekziston ndonjë ligj shkencor që të vendos një kufi natyror rreth moshës 120-vjeçare, por të arriturit e një gjëje të tillë është jashtëzakonisht e vështirë.
Pak njerëz dinë më shumë për jetën dhe mekanizmat qelizorë që e drejtojnë sesa Ramakrishnan. Biologu molekular fitoi Nobelin në vitin 2009 për studimin e strukturës së ribozomeve, organelat që lexojnë ADN-në dhe prodhojnë proteinat.
Historia e njerëzimit tregon se dëshira për jetën e gjatë ka qenë gjithmonë prezente: faraonët ndërtuan piramidat për të përgatitur udhëtimin në botën tjetër, perandorët kinezë u varrosën me ushtri prej argjile për të mbrojtur trupin deri në ringjallje.
Sot, miliarderët investojnë miliarda për të sfiduar plakjen. Ramakrishnan përshkruan tre grupe njerëzish që ndjekin pavdekësinë:
**Të çmendurit:** Ata që besojnë tek ngrirja e trupit (kriogjenia) ose ngarkimi i trurit në një arkiv dixhital.
**Misionarët:** Ata që përdorin metoda biologjike eksperimentale për të zgjasur jetën, si transfuzioni i plazmës ose telomerët.
**Realistët:** Ata që nuk kërkojnë pavdekësi, por zgjatjen e viteve të shëndetshme duke luftuar sëmundjet.
Ramakrishnan vetë synon më shumë vite të shëndetshme për njerëzit, pa synim pavdekësinë. Ai shpjegon se një jetë shumë e gjatë mund të krijojë probleme shoqërore, duke mbajtur pushtetin dhe pasuritë në duart e të moshuarve përtej kohës normale.
