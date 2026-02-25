Humb jetën një burrë i aksidentuar në Vlorë, policia arreston një vajzë

Një 68-vjeçar, Amdi Hodaj, i cili u përplas nga një automjet dy ditë më parë në Vlorë, ka ndërruar jetë.
Sipas burimeve zyrtare, ngjarja ndodhi kur i moshuari dyshohet t’i ketë prerë rrugën automjetit, duke shkaktuar përplasjen. Automjeti, një Audi, drejtohej nga një shtetase 26-vjeçare.
Fillimisht, Hodaj u transportua në gjendje të rëndë në spitalin e Vlorës, ku ndodhej në koma. Fatkeqësisht, ai nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra dhe ndërroi jetë dy ditë pas aksidentit.
Autoritetet vazhdojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë tha se specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Vlorë arrestuan në flagrancë shtetasen I.P., 26 vjeçe, banuese në Vlorë.
E dyshuara akuzohet se në rrugën “Gjergj Kastrioti”, duke drejtuar automjetin, ka përplasur shtetasin A.H., 69 vjeç, i cili lëvizte me biçikletë. I dëmtuari u shtrua në Spitalin Rajonal Vlorë ku sot ndërroi jetë. /noa.al
