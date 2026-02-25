Aktori shqiptar i serialit turk ‘Osmani’ kërcënohet në TikTok: “Më kanosin edhe poshtë shtëpisë”

Aktori shqiptar Ervis Belollari ka denoncuar në emisionin “Fiks Fare” se prej disa muajsh po përballet me kërcënime dhe fyerje të vazhdueshme në rrjetin social TikTok.
Belollari tregon se konflikti filloi pas pjesëmarrjes së tij në serialin turk “Sulejmani i Madhërishëm”, ku pretendon të jetë i vetmi shqiptar që ka marrë pjesë. Sipas tij, mosmarrëveshjet lindën fillimisht gjatë një qëndrimi në Stamboll me një mik nga Durrës dhe me Amarildo Grecën, duke çuar më pas në debate dhe ofendime që e detyruan të ndërpresë marrëdhëniet me ta dhe të kthejë palët në Shqipëri.
Belollari ka kallëzuar dy herë Grecën në komisariat, por sipas tij nuk është marrë asnjë masë. Ai pretendon se kërcënimet vazhdojnë në rrjetet sociale dhe përfshijnë edhe familjarë të afërt, përfshirë motrën dhe bashkëshortin e saj. Në disa mesazhe thuhet se i është kërkuar të zbresë poshtë banesës, me paralajmërime se përndryshe personat do të ngjiteshin vetë lart.
Aktori mohon se një tatuazh me emrin e artit “Dellux” ka lidhje me konfliktin, duke theksuar se mosmarrëveshja lidhet kryesisht me rivalitetin për ndjekës në TikTok dhe përfitimet financiare që rrjedhin prej tyre.
Emisioni “Fiks Fare” disponon video dhe mesazhe që pretendohet se përmbajnë kërcënime dhe fyerje ndaj Belollarit, duke thelluar konfliktin publik.
Çështja ndodhet tani në dorë të autoriteteve, ndërsa aktori kërkon mbrojtje dhe reagim institucional për të ndalur presionin dhe kërcënimet online.
