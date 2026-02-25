Begaj dekreton ligjin për konfliktin e interesit, kufizime dhe gjoba të rënda për zyrtarët dhe krerët e drejtësisë

Presidenti i Shqipëria, Bajram Begaj, ka dekretuar ligjin “Për parandalimin e konfliktit të interesit”, i cili vendos kufizime të rrepta për zyrtarët dhe familjarët e tyre, si dhe sanksione të ashpra financiare për shkelësit. Ligji do të hyjë në fuqi gjashtë muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Kufizime për zyrtarët dhe familjarët
Ligji ndalon zyrtarët e lartë, deputetët, kryebashkiakët dhe anëtarët e qeverisë (dhe familjarët e tyre) të zotërojnë aksione ose të kryejnë aktivitete biznesi që përfitojnë nga pasuria e shtetit. Po ashtu, pranimi i dhuratave mbi 10,000 lekë është i ndaluar ose duhet të raportohet.
Një risinë tjetër është ndalimi i ish-zyrtarëve për të punësuar në pozicione drejtuese në kompani private që kanë lidhje me institucionin e tyre të mëparshëm për dy vjet pas mbarimit të mandatit.
Kufizime të ashpra për drejtësinë
Anëtarët e Gjykata Kushtetuese, Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ), Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Prokurorit të Përgjithshëm ndalohet të kryejnë veprimtari fitimprurëse që burojnë nga pasuria e shtetit.
Gjithashtu, gjyqtarëve dhe prokurorëve u ndalohet çdo lidhje me biznesin, përfshirë administrimin e kompanive, zotërimin e aksioneve, ose ushtrimin e profesioneve të tjera fitimprurëse, si avokat, noter, ekspert apo arbitër. Vetëm mësimdhënia dhe aktiviteti shkencor mbeten të lejueshme. Këto kufizime vlejnë menjëherë edhe për magjistratët e sapodiplomuar.
Distancim nga politika dhe shoqëria civile
Ligji ndalon anëtarësimin ose mbajtjen e funksioneve në partitë politike dhe organizatat jofitimprurëse (OJF), duke kufizuar ndikimin e jashtëm dhe konfliktet e mundshme ideologjike.
Sanksione financiare dhe mekanizma kontrolli
Çdo shkelje e detyrimeve, përfshirë mosdeklarimin e interesave ose mbajtjen e aksioneve të ndaluara, ndëshkohet me gjoba nga 200,000 deri në 500,000 lekë. Zbatimi i ligjit do të monitorohet nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (ILDKPKI), ndërsa çdo institucion publik duhet të krijojë një njësi të posaçme për verifikimin dhe regjistrimin e konfliktit të mundshëm të interesit.
Ky ligj synon të rrisë transparencën dhe integritetin në administratën publike dhe në sistemin e drejtësisë, duke parandaluar ndikimet private mbi vendimmarrjen shtetërore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd