Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Fillon me k dhe mbaron me a…’! Greta i zë derën Juelës, banorja: Ik moj pise!
Transmetuar më 25-02-2026, 20:28

Debatet mes Juelës dhe Gretës duket se nuk kanë fund në shtëpinë e “Big Brother VIP 5”. Gjithçka nisi në Prime-n e së martës, kur Juela u vendos përballë Kutisë së Pandorës dhe çoi në nominim Gretën, Selin dhe Gimbon, të cilëve iu bashkëngjitet edhe Rogerti që është në nominim të përhershëm.

Ditën e sotme, duket se Greta ka ndjekur Juelën hap pas hapi, duke dashur që t’a nxjerrë jashtë kontrollit në mënyrë që të anulohet televotimi.

Madje që mbrëmë, ajo i la një shënim te dollapi i saj i rrobave te dhoma e grimit. “Juela. K..a”, shkruhej në të, të cilën Greta thotë që e ka për karamele.

Ndërsa sot, pasi e pështyu, ajo i zuri derën te lavanderia që të mos e linte të kalonte. Juela nuk bëri asnjë gjest, thjesht i tha se mund të rrinë sa të duan aty.

Në ato momente Gretën e thërrasin për te Dhoma e Rrëfimit, e teksa po shkonte i përmend “fillon me k dhe mbaron me a”. Nuk dihet se për çfarë e ka fjalën banorja, por duket se është një provokim për Juelën që të dalë nga vetja.

Juela: Publiku e ka parë kush je ti, me pështyma, me dhunë

Greta: Nuk më intereson publiku se nuk jetoj për publikun. Unë jetoj për veten time, për familjen time dhe njerëzit e mi të dashur

Juela: Atëherë dil jashta, ec. Ua ke nxirë fytyrën me pështymën

Juela: Prandaj pështyve. Ça, do më ndalosh të kaloj?

Juela: Nuk më ndalon të kaloj

Greta: Edhe ti më ke bërë shumë gjëra

Juela: Rrimë këtu sa të duash

Juela: Hajde moj, ik moj pise. Shko te Dhoma e Rrëfimit, e shkreta, e mjera ti

Greta: Fillon me k dhe mbaron me a

Juela: Ti je e mjerume, thuaje foton, fillon me k dhe mbaron me a thotë, jashtë kontrolli.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...