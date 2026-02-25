E dehur në timon, gruaja përplas 11 automjete, shoqërohet nga policia greke

Momente paniku janë regjistruar në Alimos, në Greqi, pasi një grua rreth 60 vjeçe, e dyshuar se drejtonte mjetin nën efektin e alkoolit, ka përplasur 11 automjete të parkuara.
Sipas informacioneve paraprake, drejtuesja e automjetit humbi kontrollin e mjetit dhe goditi njëra pas tjetrës makinat e parkuara përgjatë rrugës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Pas ndërhyrjes së policisë, 60-vjeçarja u ndalua dhe u shoqërua në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale. Autoritetet pritet të kryejnë testet përkatëse për verifikimin e nivelit të alkoolit në gjak.
Banorët e zonës kanë deklaruar se fillimisht dëgjuan një zhurmë të fortë dhe më pas panë automjetet e dëmtuara. Fatmirësisht, nga raportimet paraprake nuk bëhet fjalë për persona të lënduar, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave vijojnë.
