Jeanne Calment, gruaja që jetoi 122 vjet dhe sfidoi mjekësinë

Jeanne Calment, gruaja më e moshuar e dokumentuar ndonjëherë, jetoi 122 vjet, sipas të dhënave të publikuara nga Guinness World Records dhe referencave shkencore, përfshirë raportime në revistën Science.
E lindur në Arles, Francë, ajo sfidoi shumë prej këshillave tradicionale mjekësore që zakonisht konsiderohen të domosdoshme për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Calment pinte një gotë verë çdo ditë, konsumonte rreth 900 gramë çokollatë në javë dhe nuk hante mëngjes, por pinte disa filxhanë kafe. Ajo gjithashtu vazhdoi të pinte duhan për pjesën më të madhe të jetës së saj.
Pavarësisht këtij stili jetese që shpesh cilësohet si i rrezikshëm, Calment gëzoi shëndet relativisht të mirë dhe energji të admirueshme deri në fund të jetës. Ajo ia atribuonte jetëgjatësinë e saj ushqyerjes, aktivitetit fizik dhe kujdesit të vazhdueshëm për trupin.
Pas moshës 85-vjeçare, rutina e saj e përditshme ishte e rregullt dhe e disiplinuar. Ajo zgjohej çdo mëngjes në orën 06:45, lutej dhe më pas kryente ushtrime gjimnastikore për krahët dhe këmbët. Më tej, lahej dhe e lyente trupin me vaj ulliri, të cilin e konsideronte një nga faktorët kryesorë të vitalitetit të saj, si për përdorim të brendshëm ashtu edhe të jashtëm.
Në drekë konsumonte shpesh mish të pjekur, të shoqëruar me një gotë verë. Ëmbëlsirat dhe çokollata mbetën pjesë e rregullt e dietës së saj deri në moshën 116-vjeçare, ndërsa ajo nuk hoqi dorë plotësisht nga këto kënaqësi as në vitet e fundit të jetës.
Në shtëpinë e të moshuarve ku jetoi vitet e fundit, Calment u bë pjesë e studimeve mbi superqindvjeçarët. Mjekët vunë re se ajo lëvizte më shpejt dhe kishte aftësi mendore më të mira sesa shumë persona 10 deri në 20 vjet më të rinj.
Kur ndërroi jetë në vitin 1997, në moshën 122-vjeçare, ajo ishte 1.37 metra e gjatë dhe peshonte 40 kilogramë. Megjithëse pothuajse e verbër, gjendja e saj shëndetësore konsiderohej e qëndrueshme për moshën.
Historia e Jeanne Calment mbetet një rast unik në studimet mbi jetëgjatësinë, duke sfiduar perceptimet tradicionale mbi stilin e jetesës dhe faktorët që ndikojnë në një jetë të gjatë.
