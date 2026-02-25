Çahet rruga Skrapar–Përmet, bllokohet hyrja në qytet prej tre orësh

SKRAPAR – Aksi rrugor që lidh Skrapar me Përmet ka pësuar dëmtime të konsiderueshme si pasojë e rrëshqitjes së dheut.
Sipas informacioneve paraprake, në zonën e fshatit Rog Çepan, në afërsi të Përmetit, asfalti është çarë dhe një pjesë e mirë e trupit të rrugës është shembur. Si pasojë, hyrja drejt qytetit të Skraparit është bllokuar prej rreth tre orësh.
Situata është përkeqësuar edhe nga rrëshqitja e masivëve shkëmborë në segmentin rrugor, duke krijuar pasiguri për qarkullimin e automjeteve.
Autoritetet lokale dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren dhe po punojnë për pastrimin e inerteve dhe hapjen e aksit rrugor, ndërsa drejtuesve të mjeteve u bëhet thirrje të shmangin lëvizjen në këtë segment deri në stabilizimin e plotë të situatës.
