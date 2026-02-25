Vuçiç shqetësohet për aleancën Kosovë–Shqipëri–Kroaci, i ankohet BE-së

Bruksel/Beograd, 25 shkurt 2026 – Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, ka zhvilluar një takim me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian, Peter Sorensen, për të diskutuar mbi dialogun Kosovë–Serbi dhe zhvillimet e fundit në rajon.
Në një postim në rrjetet sociale, Vuçiç shprehu shqetësimet e tij për qytetarët serbë në Kosovë, duke theksuar se hyrja në fuqi e Ligjit për të Huajt dhe Ligjit për Automjete më 15 mars 2026 do të ketë efekte diskriminuese dhe përshkallëzuese. Ai gjithashtu ka shprehur frikën se bashkimi i Kosovës në aleancën ushtarake rajonale me Shqipërinë dhe Kroacinë mund të rrisë tensionet dhe të kërcënojë sigurinë e qytetarëve serbë.
Presidenti serb theksoi gjithashtu domosdoshmërinë e formimit të Asociacioni i komunave me shumicë serbe, për të cilin, sipas tij, populli serb ka pritur për 13 vjet.
Vizita e Sorensen në Bruksel pason takimin e tij më 23 shkurt në Kosovë me kryeministrin Albin Kurti dhe zv.kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca, ku u diskutua mbi dialogun me Serbinë dhe zhvillimet e sigurisë në vend.
Ligji për automjetet do të nisë zbatimin më 15 mars, duke kufizuar qarkullimin e automjeteve me targa të huaja në Kosovë për më shumë se tre muaj, ose vetëm mbi bazën e autorizimit.
