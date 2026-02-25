Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident rrugor në Korçë, automjeti përplas këmbësoren te vijat e bardha
Transmetuar më 25-02-2026, 17:48

Korçë, 25 shkurt 2026 – Një aksident rrugor ka ndodhur sot në qytetin e Korçës, në zonën e stadiumit “Skënderbeu Stadium”.

Një automjet tip “Benz” ka përplasur një këmbësore te vijat e bardha, ndërsa si pasojë e përplasjes, një e moshuar është dërguar menjëherë në spital për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore.

Në vendngjarje ndodhet policia e qarkullimit, e cila po kryen veprimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

