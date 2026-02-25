Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Identifikohet personi që humbin jetën në aksident te rruga Thumanë-Milot
Transmetuar më 25-02-2026, 17:03

Lezhë – Është identifikuar personi që humbi jetën pak më parë në aksin rrugor “Thumanë–Milot”, raporton noa.al.

I ndjeri është Lekë Bushi, 59 vjeç, banor i Lezhës.

Të dhënat e para sugjerojnë se kamioni me drejtues shtetasin B. D., 35 vjeç, është përplasur me ciklomotorin me drejtues shtetasin Lekë Bushi, rreth 59 vjeç, i cili si pasojë, ka humbur jetën.

Shtetasi B. D. është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Lezhë, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Ndërkaq, grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

