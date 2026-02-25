Përplasje fatale e mjeteve të drejtuara nga dy burra, një i vdekur

Lezhë, 25 shkurt 2026 – Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar pasditen e sotme në qarkun e Lezhës.
Rreth orës 15:00, në aksin rrugor Thumanë–Milot, një kamion i drejtuar nga shtetasi B. D., 35 vjeç, është përplasur me një motoçikletë që drejtohej nga shtetasi Lekë Bushi, rreth 59 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motoçikletës ka humbur jetën në vendngjarje.
Drejtuesi i kamionit është shoqëruar në ambientet e Komisariati i Policisë Lezhë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
Lezhë/Informacion paraprak
