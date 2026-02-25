Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Përplasje fatale e mjeteve të drejtuara nga dy burra, një i vdekur
Transmetuar më 25-02-2026, 16:50

Lezhë, 25 shkurt 2026 – Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar pasditen e sotme në qarkun e Lezhës.

Rreth orës 15:00, në aksin rrugor Thumanë–Milot, një kamion i drejtuar nga shtetasi B. D., 35 vjeç, është përplasur me një motoçikletë që drejtohej nga shtetasi Lekë Bushi, rreth 59 vjeç.

Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motoçikletës ka humbur jetën në vendngjarje.

Drejtuesi i kamionit është shoqëruar në ambientet e Komisariati i Policisë Lezhë për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

Lezhë/Informacion paraprak

Rreth orës 15:00, në aksin rrugor “Thumanë–Milot”, kamioni me drejtues shtetasin B. D., 35 vjeç, është përplasur me ciklomotorin me drejtues shtetasin L. B., rreth 59 vjeç, i cili si pasojë, ka humbur jetën.

Shtetasi B. D. është shoqëruar në Komisariatin e Policisë Lezhë, për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.

Ndërkaq, grupi hetimor vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...