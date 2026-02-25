Pezullohet mësuesja në Kamëz pas publikimit të pamjeve të dhu*nës ndaj nxënësve

Kamëz, 25 shkurt 2026 – Një mësuese e arsimit fillor është pezulluar nga detyra pas publikimit të pamjeve ku shfaqej duke ushtruar dhunë fizike dhe verbale ndaj nxënësve të një shkolle 9-vjeçare në Kamëz.
Bëhet fjalë për mësuesen Mine Hasani, e cila nuk është më pjesë e stafit pedagogjik të shkollës 9-vjeçare Shkolla 9-vjeçare “100-vjetori i Pavarësisë”. Vendimi për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës u mor menjëherë pas transmetimit të pamjeve në emisionin Stop në Televizioni Klan.
Pamjet e bëra publike tregojnë mësuesen duke goditur fizikisht nxënës të moshës 9 vjeç dhe duke përdorur fjalor fyes e denigrues ndaj tyre. Rasti ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik.
Pas publikimit të videos, Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Tiranë njoftoi ngritjen e një grupi pune për ndjekjen e situatës, si dhe zhvillimin e takimeve me drejtuesit e shkollës, psikologët dhe prindërit e fëmijëve të përfshirë.
Për ngjarjen reagoi edhe ministrja e Arsimit dhe Sportit, Mirela Kumbaro, e cila e cilësoi rastin si një sjellje të papranueshme dhe në kundërshtim të plotë me vlerat e arsimit. Ajo bëri me dije se nga data 25 shkurt 2026, mësuesja nuk është më pjesë e trupës arsimore, ndërsa grupi i ngritur po vijon dokumentimin e plotë të përgjegjësive.
Ngjarja ka ngritur shqetësime mbi sigurinë e fëmijëve në mjediset shkollore dhe respektimin e standardeve profesionale në sistemin arsimor.
