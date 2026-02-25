Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bllokimi në Librazhd, rritet çmimi i biletave për në Korçë
Transmetuar më 25-02-2026, 15:48

Korçë, 25 shkurt 2026, ora 15:45 – Bllokimi i aksit Librazhd-Prrenjas ka detyruar mjetet e transportit publik të përdorin itinerare alternative drejt juglindjes së vendit, duke sjellë rritje të kostove dhe zgjatje të kohës së udhëtimit.

Operatorët ndërurbanë po qarkullojnë përmes segmentit Lozhan–Gramsh, devijim që ka shtuar konsumin e karburantit dhe vështirësitë në qarkullim. Si pasojë, çmimi i biletës për linjën drejt Tiranës është rritur nga 700 në 1000 lekë, ndërsa për në Durrës nga 800 në 1000 lekë.

Qytetarët shprehen të shqetësuar jo vetëm për rritjen e çmimeve, por edhe për lodhjen dhe pasigurinë që, sipas tyre, sjell përdorimi i rrugës alternative. Situata ka krijuar vështirësi për ata që udhëtojnë çdo ditë drejt Tiranë dhe Durrës për arsye pune, shërbimesh apo shëndetësore.

Ndërkohë, është zgjidhur situata e kamionistëve të bllokuar në Qafë Thanë. Sipas Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, pas kontakteve me autoritetet e Maqedonia e Veriut, kamionëve do t’u lejohet kthimi në Qafë Thanë dhe pajisja me dokumentacionin përkatës për të kaluar nga pika kufitare e Bllatë. Më pas, ata do të vijojnë lëvizjen përmes Rruga e Arbrit për të mbërritur në destinacionet përkatëse.

