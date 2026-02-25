Bastisje në burgun e Domokos, konfiskohen celularë dhe mjete prerëse në qelitë e Alket Rizait

Autoritetet greke kanë zhvilluar një operacion kontrolli në ambientet e Burgun e Domokos, ku mbahen të dënuar me rrezikshmëri të lartë.
Sipas burimeve zyrtare, kontrollet janë përqendruar në disa qeli, përfshirë edhe atë ku vuan dënimin shtetasi shqiptar Alket Rizai. Emri i tij është përmendur më herët në mediat greke në lidhje me çështjen e vrasjes së Antonis Papadatos, ngjarje për të cilën është dënuar një shtetas bullgar, i akuzuar gjithashtu për vrasjen e biznesmenit Yannis Makris në zonën e Voula.
Kontrolle janë ushtruar edhe në qelinë e një tjetër shtetasi shqiptar, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike.
Gjatë operacionit, autoritetet kanë gjetur dhe sekuestruar telefona celularë, karikues si dhe mjete prerëse të improvizuara, të cilat ndalohen rreptësisht në institucionet e vuajtjes së dënimit.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar mënyrën se si këto sende janë futur brenda ambienteve të burgut, si dhe për të identifikuar personat përgjegjës.
