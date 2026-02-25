Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Bastisje në burgun e Domokos, konfiskohen celularë dhe mjete prerëse në qelitë e Alket Rizait
Transmetuar më 25-02-2026, 14:55

Autoritetet greke kanë zhvilluar një operacion kontrolli në ambientet e Burgun e Domokos, ku mbahen të dënuar me rrezikshmëri të lartë.

Sipas burimeve zyrtare, kontrollet janë përqendruar në disa qeli, përfshirë edhe atë ku vuan dënimin shtetasi shqiptar Alket Rizai. Emri i tij është përmendur më herët në mediat greke në lidhje me çështjen e vrasjes së Antonis Papadatos, ngjarje për të cilën është dënuar një shtetas bullgar, i akuzuar gjithashtu për vrasjen e biznesmenit Yannis Makris në zonën e Voula.

Kontrolle janë ushtruar edhe në qelinë e një tjetër shtetasi shqiptar, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike.

Gjatë operacionit, autoritetet kanë gjetur dhe sekuestruar telefona celularë, karikues si dhe mjete prerëse të improvizuara, të cilat ndalohen rreptësisht në institucionet e vuajtjes së dënimit.

Hetimet vijojnë për të përcaktuar mënyrën se si këto sende janë futur brenda ambienteve të burgut, si dhe për të identifikuar personat përgjegjës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...