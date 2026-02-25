Goditi të shoqëruarin në komisariat me pretendimin se i kishte ofenduar gruan, pezullohet nga detyra polici në Fier

Një punonjës i Policisë së Shtetit është pezulluar nga detyra pas një incidenti të ndodhur në ambientet e Stacionit të Policisë në Patos.
Sipas njoftimit zyrtar, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka vendosur pezullimin nga detyra të inspektorit me inicialet K. Gj., me funksion trupë shërbimi operacionale në Forcën e Posaçme “Shqiponja” pranë Drejtoria Vendore e Policisë Fier.
Vendimi është marrë pasi më 21 shkurt 2026, punonjësi i policisë dyshohet se ka goditur një shtetas të shoqëruar në ambientet e Stacionit të Policisë Patos. Sipas informacionit paraprak, incidenti ka ndodhur me pretendimin se i shoqëruari ishte përfshirë më herët në një konflikt në një market në Patos me disa persona dhe, gjatë përplasjes, kishte ofenduar bashkëshorten e punonjësit të policisë, e cila ishte punonjëse në atë market.
Ndërkohë, krahas hetimit administrativ të nisur nga Policia e Shtetit, hetimet penale po vijojnë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
Autoritetet bëjnë me dije se, në përfundim të hetimeve, do të merren masat përkatëse në përputhje me legjislacionin në fuqi. Njoftimi
Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit pezullon nga detyra punonjësin e Policisë, Inspektor K. Gj., me detyrë Trupë Shërbimi Operacionale në Forcën e Posaçme “Shqiponja” të DVP Fier.
Ky vendim ka ardhur pasi inspektori më datë 21.02.2026, dyshohet se ka goditur një shtetas të shoqëruar në ambientet e Stacionit të Policisë Patos, me pretendimin se i shoqëruari ishte konfliktuar në një market në Patos me disa persona dhe, gjatë konfliktit, kishte ofenduar bashkëshorten e shtetasit K. Gj., e cila ishte punonjëse e marketit.
Krahas hetimit administrativ që po kryhet nga Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po vijon hetimin penal.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd