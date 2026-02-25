Berisha: Protesta e 28 shkurtit do jetë ndryshe, asgjë nuk përjashtohet

TIRANË- Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka deklaruar se protesta e 28 shkurtit do jetë ndryshe. Gjatë një prononcimi për mediat, Berisha u shpreh se do të eksplorohen forma të reja.
Sipas tij të gjitha format janë në konsideratë dhe kjo është vetëm protestë.
U dakordësua për llojin e protestës, me datën 28 shkurt?
Sali Berisha: Po dakordësohemi. Ndryshe do jetë. Ne tani kalojmë në forma të ndryshme protestash, i diversifikojmë, kemi kreativitet. Do eksplorohen forma të reja.
Një nga format? Bllokimi i rrugëve?
Sali Berisha: Të gjitha format janë në konsideratë dhe kjo është vetëm protestë. Ne kemi vetëm protestë. Asgjë nuk përjashtohet. Të jemi realistë. Opsionet janë të gjitha.
