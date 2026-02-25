Bllokimi i monopatinave, qytetarët protestë para Ministrisë së Brendshme

Një grup aktivistësh, qytetarë dhe biznesemenë protestuan sot para Ministrisë së Brendshme për ndalimin e monopatinave.
Ata kërkojnë kthimin e skuterave të sekuestruar, anulimin e vendimit për ndalimin e tyre si dhe dëmshpërblimin e bizneseve dhe qytetarëve për dëmin ekonomik.
Protestuesit kërkuan kthimin e të gjithë skuterëve të sekuestruar, të cilët sipas tyre janë marrë në mënyrë të paligjshme, si dhe anulimin e vendimit të ministres Koçiu për ndalimin e qarkullimit të monopatinave elektrike. Ata kërkojnë gjithashtu lejimin e tyre në qarkullimin rrugor me një kuadër të qartë rregullash.
Një tjetër kërkesë e ngritur gjatë protestës ishte dëmshpërblimi i bizneseve për humbjet ekonomike të shkaktuara, si dhe kompensimi i qytetarëve për monopatinat që pretendohet se janë dëmtuar gjatë mbajtjes në ambientet e komisariateve.
Ndërkohë, kanë kaluar rreth 120 ditë nga nisja e aksionit për bllokimin e monopatinave.
Para disa ditësh ministrja Koçiu përsëriti se nuk tërhiqet nga vendimi për ndalimin e monopatinave dhe se po punohet për rregullimin e kuadrit ligjor.
