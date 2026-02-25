Emërohet zv.drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Portual Durrës, është 24 vjeç

Në portin më të madh në vend është emëruar Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Portual Durrës.
Deri tani ky post, siç mëson “DurrësLajm” nuk ekzistonte prej disa vitesh, pasi ish-drejtori Pirro Vengu e pati hequr nga organograma e APD.
Zv/drejtori i ri i APD-së është Rubin Rredhi, 24 vjeç.
Emërimi i tij është bërë nga Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.
Nuk dihen eksperiencat e tjera profesionale të zv/drejtorit Rredhi, të cilit i besohet një detyrë shumë e rëndësishme, në një moshë kaq të re.
Sot, pasi delegacioni i KFOR vizitoi Portin e Durrësit, sipas një njoftimi zyrtar të APD, thuhet se u prit nga Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Portual Durrës, z. Rubin Rredhi, i cili prezantoi zhvillimet kryesore të portit, funksionimin e terminaleve dhe kapacitetet logjistike që ofron infrastruktura portuale aktuale.
