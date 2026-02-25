Arresti kardiak: Dy simptoma që paralajmërojnë 24 orë më parë

Ndoshta arresti kardiak nuk është aq i papritur, sipas një studimi të botuar së fundmi në The Lancet Digital Health, i cili pohon se një në dy persona që pësuan arrest të papritur kardiak kishin të paktën një simptomë paralajmëruese 24 orë para ngjarjes, të ndryshme midis dy gjinive.
Dr. Sumeet Chugh, kryetar i kërkimit në Elektrofiziologjinë Kardiake dhe drejtor mjekësor i Qendrës së Ritmit të Zemrës në Departamentin e Kardiologjisë në Institutin e Zemrës Smidt (Spitali Cedars-Sinai, Los Angeles), thekson se zbulimi i hershëm i simptomave paralajmëruese mund të shpëtojë jetë, duke pasur parasysh se shumica dërrmuese e njerëzve që përjetojnë arrest kardiak jashtë spitalit vdesin brenda pak minutash.
Çdo vit, 450,000 amerikanë vdesin nga arresti kardiak, sipas Institutit Kombëtar të Zemrës, Mushkërive dhe Gjakut në SHBA. Në Evropë, ndodh një incident çdo 45 sekonda. Në Greqi, vdekjet nga arresti kardiak jashtë spitalit arrijnë çdo vit pothuajse 80,000, ndërsa në Atikë, sipas vlerësimeve të Shoqatës Helenike Kardiologjike, ndodhin afërsisht 7-18 arrestime çdo ditë , me një në pesë në vende publike dhe nga këto, 50-85% janë për shkak të ritmeve të shokueshme (domethënë të trajtuara me goditje elektrike).
Duke përdorur të dhëna nga dy studime në Ventura, Kaliforni, dhe Portland, Oregon, SHBA, mbi arrestet kardiake dhe njerëzit që kërkuan kujdes mjekësor urgjent, por nuk i mbijetuan ngjarjes, studiuesit krahasuan simptomat dhe zbuluan se 50% e njerëzve që pësuan arrest të papritur kardiak përjetuan të paktën një simptomë karakteristike një ditë më parë, dhimbje në gjoks për burrat dhe gulçim për gratë.
Studimi gjeti gjithashtu simptoma specifike në grupe më të vogla burrash dhe grash, të tilla si rritje e rrahjeve të zemrës, simptoma të ngjashme me krizat dhe simptoma të ngjashme me gripin.
Dr. Chugh theksoi se dy simptomat kryesore nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht një arrest të menjëhershëm kardiak, por nevojitet kujdes kur bashkëjetojnë hipertensioni , diabeti ose sëmundjet themelore të zemrës, duke shtuar se aplikacionet ose orët inteligjente (të veshshme) në të ardhmen do të jenë në gjendje të identifikojnë më mirë njerëzit me rrezik në rritje të arrestit të papritur kardiak.
Sidoqoftë, studiuesit raportojnë se dhimbja në gjoks që është e paprecedentë dhe e shoqëruar me gulçim, një ndjenjë të rritjes së rrahjeve të zemrës, marramendje, të fikët, djersitje ose të përziera është një tregues për vëmendje të menjëhershme mjekësore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd