Përmbyset kamioni i ngarkuar me gurë në Porto Romano

Një kamion i ngarkuar me gurë është përmbysur në anë të rrugës në zonën e Porto Romano, në Durrës, duke krijuar rrezik për qarkullimin e automjeteve.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti ka humbur qëndrueshmërinë gjatë lëvizjes dhe është përmbysur, ndërsa një pjesë e ngarkesës ka përfunduar në rrugë. Fatmirësisht, drejtuesi i kamionit nuk ka pësuar dëmtime.
Ngjarja ka shkaktuar vështirësi të përkohshme në qarkullim, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet përkatëse për të bërë të mundur largimin e mjetit dhe pastrimin e segmentit rrugor.
Kjo situatë rikthen në vëmendje rëndësinë e respektimit të rregullave teknike gjatë transportit të materialeve të rënda. Sigurimi i saktë i ngarkesës dhe kontrolli teknik i mjetit janë elementë thelbësorë për garantimin e sigurisë rrugore dhe për shmangien e aksidenteve me pasoja potencialisht të rënda.
