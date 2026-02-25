Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përmbyset kamioni i ngarkuar me gurë në Porto Romano
Transmetuar më 25-02-2026, 10:47

Një kamion i ngarkuar me gurë është përmbysur në anë të rrugës në zonën e Porto Romano, në Durrës, duke krijuar rrezik për qarkullimin e automjeteve.

Sipas informacioneve paraprake, mjeti ka humbur qëndrueshmërinë gjatë lëvizjes dhe është përmbysur, ndërsa një pjesë e ngarkesës ka përfunduar në rrugë. Fatmirësisht, drejtuesi i kamionit nuk ka pësuar dëmtime.

Ngjarja ka shkaktuar vështirësi të përkohshme në qarkullim, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet përkatëse për të bërë të mundur largimin e mjetit dhe pastrimin e segmentit rrugor.

Kjo situatë rikthen në vëmendje rëndësinë e respektimit të rregullave teknike gjatë transportit të materialeve të rënda. Sigurimi i saktë i ngarkesës dhe kontrolli teknik i mjetit janë elementë thelbësorë për garantimin e sigurisë rrugore dhe për shmangien e aksidenteve me pasoja potencialisht të rënda.

