Pushtohen nga mjegulla disa qytete në Shqipëri. Vështirësi në qarkullimin e mjeteve

Shqipëria është zgjuar këtë të mërkurë nën ndikimin e një situate të pazakontë atmosferike, me mjegull të dendur në disa qytete të vendit, duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin rrugor.
Në Tiranë, mjegulla ka qenë e pranishme në pjesën më të madhe të territorit të kryeqytetit, ndërsa temperaturat kanë mbetur të ulëta në orët e para të mëngjesit. Dukshmëria e kufizuar ka ndikuar në lëvizjen e automjeteve, veçanërisht në segmentet hyrëse dhe dalëse të qytetit.
Situatë e ngjashme është raportuar edhe në Fier, ku qyteti është mbuluar nga mjegull e dendur, duke krijuar vështirësi të ndjeshme për drejtuesit e mjeteve. Në disa akse rrugore brenda qytetit, si dhe në hyrje-daljet kryesore, dukshmëria ka qenë e reduktuar ndjeshëm, çka ka detyruar drejtuesit e automjeteve të lëvizin me shpejtësi të ulët dhe të përdorin dritat e mjegullës.
Autoritetet rrugore u kanë bërë apel qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë drejtimit të mjeteve, të respektojnë distancën e sigurisë dhe sinjalistikën rrugore, me qëllim shmangien e aksidenteve.
Sipas parashikimeve meteorologjike, mjegulla pritet të shpërndahet gradualisht me rritjen e temperaturave gjatë orëve në vijim.
