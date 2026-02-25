Horoskopi i Brankos për sot, e mërkurë 25 Shkurt 2026: dashuri, punë dhe shëndet

Branko është një astrolog me përvojë të gjatë në interpretimin e shenjave të zodiakut dhe pozicioneve planetare. Me analizat e tij ai ofron këshilla të drejtpërdrejta për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë më mirë veten dhe situatat që përjetojnë.
Dashi
Në dashuri, dita është interesante. Mund të ketë një njohje të papritur ose një shkëndijë të fortë emocionale. Stabiliteti nuk është maksimal, por pak tension e bën situatën më të gjallë.
Në punë je në rrugën e duhur për rezultate të rëndësishme. Idetë e tua bien në sy dhe me përkushtim do të fitosh më shumë vëmendje.
Fati nuk është shumë në anën tënde; mund të ketë disa pengesa të vogla.
Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet e nxituara.
Energjia është e mirë, por duhet të pushosh herë pas here për të mos u lodhur.
Dashuri: 8
Punë: 9
Fat: 4
Financa: 2
Energji: 7
Demi
Në dashuri ka luhatje. Ka momente afrimiteti dhe momente tensioni, ndaj kërkohet durim.
Në punë ka mundësi, por jo gjithçka do të jetë e lehtë. Duhet të përballesh me disa pengesa dhe të mbrosh idetë e tua.
Fati nuk është i fortë sot, ndaj mbështetu te forcat e tua.
Financat janë delikate, mund të dalin shpenzime të papritura.
Energjia është mesatare, ndaj kujdesu për pushim dhe qetësi.
Dashuri: 7
Punë: 6
Fat: 2
Financa: 1
Energji: 5
Binjakët
Në dashuri situata është e ndërlikuar. Mund të ndihesh i pasigurt ose konfuz. Nuk është dita për deklarata të mëdha, por për reflektim.
Në punë gjërat shkojnë më mirë. Idetë e tua marrin vlerësim dhe komunikimi të ndihmon të arrish rezultate.
Fati është mesatar, me disa mundësi të vogla që duhen kapur me kujdes.
Financat kërkojnë kujdes dhe shmangie të rreziqeve.
Energjia është e ulët, ndaj ke nevojë për pushim.
Dashuri: 3
Punë: 7
Fat: 5
Financa: 2
Energji: 2
Gaforrja
Në dashuri mund të ketë zhgënjim ose nevojë për të parë realitetin me më shumë qartësi.
Në punë ka mundësi, por kërkohet përpjekje dhe vendosmëri për të dalë në pah.
Fati është shumë i mirë, mund të vijë një lajm pozitiv ose një zgjidhje e papritur.
Financat janë në fazë pozitive, me mundësi kursimi ose fitimi të mirë.
Energjia është e ulët, ndaj mos e tepro me angazhime.
Dashuri: 1
Punë: 3
Fat: 9
Financa: 8
Energji: 0
Luani
Në dashuri situata nuk është në formën më të mirë. Duhet reflektim dhe shmangie e vendimeve të nxituara. Nëse ke dikë në zemër, tregohu më i hapur dhe më pak krenar.
Në punë mund të ndihesh i bllokuar ose i mërzitur, por është një fazë kalimtare. Mundësitë do të vijnë, sidomos nëse je gati të ndryshosh drejtim.
Fati është në anën tënde, ndaj mund të guxosh më shumë në zgjedhje.
Financat janë në gjendje të mirë, por ruaj maturinë në investime.
Energjia është e ulët, ndaj ke nevojë për pushim.
Dashuri: 0
Punë: 6
Fat: 7
Financa: 8
Energji: 3
Virgjëresha
Në dashuri mund të ketë keqkuptime të vogla. Zgjidhja është komunikimi i hapur dhe i qartë.
Në punë ka mundësi të mira, edhe pse mund të ndihesh i lodhur. Jep maksimumin dhe mos u tërhiq.
Fati është i dobët, ndaj planifiko me kujdes.
Financat kërkojnë kujdes dhe kufizim të shpenzimeve të panevojshme.
Energjia është e mirë dhe të ndihmon të përballosh ditën.
Dashuri: 7
Punë: 6
Fat: 3
Financa: 3
Energji: 7
Peshorja
Në dashuri dita është shumë e favorshme. Në çift ka harmoni, ndërsa beqarët mund të marrin vëmendje të papritur.
Në punë mund të ketë komplikime të vogla, por me durim zgjidhen.
Fati është i mirë dhe mund të shpërblejë guximin.
Financat janë mesatare, shmang shpenzimet impulsive.
Energjia është e qëndrueshme.
Dashuri: 9
Punë: 6
Fat: 8
Financa: 6
Energji: 8
Akrepi
Në dashuri dita është e qetë, pa emocione të forta. Shijoje qetësinë pa pritshmëri të mëdha.
Në punë je shumë i fortë dhe i vendosur. Projektet kanë mundësi suksesi.
Fati është në anën tënde me disa surpriza pozitive.
Financat kërkojnë kujdes, shmang luksin e tepërt.
Energjia është e ulët, ndaj nevojitet pushim.
Dashuri: 1
Punë: 9
Fat: 8
Financa: 1
Energji: 3
Shigjetari
Në dashuri dita është shumë e favorshme. Mund të krijohen lidhje të reja ose të forcohen ato ekzistuese. Karizma jote është në nivel të lartë dhe edhe gjestet e vogla mund të sjellin rezultate të mëdha.
Në punë do të ketë sfida, por vendosmëria jote të ndihmon t’i kapërcesh. Mund të marrësh edhe vlerësime të papritura.
Fati është i luhatshëm, me momente pozitive dhe disa pengesa të vogla.
Financat janë delikate, ndaj shmang shpenzimet e nxituara.
Energjia është shumë e ulët, prandaj ke nevojë për pushim.
Dashuri: 9
Punë: 8
Fat: 6
Financa: 1
Energji: 0
Bricjapi
Në dashuri situata është e ftohtë ose monotone. Duhet më shumë përpjekje për ta gjallëruar marrëdhënien.
Në punë yjet janë në favor. Përkushtimi po jep rezultate dhe mund të marrësh vlerësime.
Fati është i dobët dhe kërkohet kujdes në vendime.
Financat janë në gjendje të mirë falë zgjedhjeve të mençura.
Energjia është e mirë, pavarësisht ndonjë lodhjeje të vogël.
Dashuri: 0
Punë: 8
Fat: 0
Financa: 8
Energji: 8
Ujori
Në dashuri ka tension dhe konfuzion. Është e rëndësishme të komunikosh hapur dhe të mos mbash gjithçka brenda.
Në punë gjërat nuk shkojnë sipas planit dhe mund të kërkojnë rishikim strategjie.
Fati nuk është në anën tënde, ndaj mbështetu te aftësitë personale.
Financat janë të dobëta dhe kërkojnë kontroll të rreptë të shpenzimeve.
Energjia është shumë e ulët, ndaj duhet të kujdesesh për veten.
Dashuri: 2
Punë: 4
Fat: 2
Financa: 0
Energji: 0
Peshqit
Në dashuri situata është e paqartë dhe kërkon durim. Mos u dorëzo përballë pasigurive.
Në punë mund të ndihesh i bllokuar ose i mbingarkuar. Është moment për reflektim dhe riorganizim.
Fati është i dobët, por mund të ketë mundësi të vogla që duhen vërejtur.
Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim të mirë.
Energjia është e ulët, ndaj mos e tepro me angazhime.
Dashuri: 5
Punë: 0
Fat: 4
Financa: 2
Energji: 2
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
