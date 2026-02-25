Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 25 shkurt 2026

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet këtë të mërkurë, 25 shkurt 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Në këto ditë mund të filloni seriozisht të flisni për ndjenja, miqësi dhe kontakte të reja. Nga java e ardhshme Venusi do të hyjë në shenjën tuaj dhe kjo sjell një energji shumë pozitive për marrëdhëniet. Është një sinjal i mirë për ata që janë vetëm prej kohësh ose që duan të jetojnë histori pa shumë angazhim. Në punë mbetet ndikimi i Jupiterit në pozicion jo të favorshëm, që flet për çështje afatgjata, projekte të ndërprera për t’u rikuperuar dhe sfida për t’u përballuar. Hyrja e Saturnit në shenjë përfaqëson një evolucion: duhet vendosmëri dhe seriozitet.
Po hyni në një fazë ku marrëdhëniet marrin më shumë rëndësi. Njohjet mund të kthehen në diçka më të rëndësishme. Në punë mbeten çështje të hapura që kërkojnë qëndrueshmëri dhe qetësi.
Demi
Janë ditë të rëndësishme. Deri të dielën mund të vijë edhe një shpërblim i mirë, sepse të kesh yje në favor, përfshirë Venusin, është një avantazh i madh. Sot ka energji të mirë në punë, sidomos për ata që në pjesën e dytë të janarit u ndalën për të reflektuar. Sipërmarrësit dhe ata me ide të reja janë të favorizuar. Edhe në dashuri është një moment i mirë, ku arsyeja dhe zemra mund të ecin në të njëjtin drejtim.
Po jetoni një periudhë ku përkushtimi sjell rezultate konkrete. Idetë e menduara më parë tani mund të japin fryte. Në ndjenja ka stabilitet dhe siguri më të madhe.
Binjakët
Kufiri i vetëm i kësaj periudhe mund të jetë lodhja fizike. Që nga fillimi i dhjetorit disa prej jush kanë ndjerë vështirësi dhe stres. Edhe kjo e mërkurë mund të sjellë pak konfuzion për shkak të Hënës jo të favorshme dhe disa situatave që duhen sqaruar. Edhe nëse keni marrë një vlerësim apo shpërblim, mund të ndiheni në siklet për ta shfaqur suksesin. Ndryshimet kërkojnë kohë dhe në marrëdhënie duhet më shumë durim.
Lodhja e grumbulluar e bën gjithçka të duket më e vështirë. Duhet të shmangni mbingarkesën. Në marrëdhënie kërkohet dialog dhe qetësi për të përballuar ndryshimet.
Gaforrja
Jeni përballë një evolucioni të bukur. Mund të vijë një propozim i mirë apo një fitore deri në fund të muajit. Kjo është një ditë e plotë, ku duhet t’i jepni hapësirë ideve tuaja më të mira. Venusi është në favor, por në mars disa histori do të vihen në provë. Aktualisht puna është prioritet dhe aty mund të merrni kënaqësitë më të mëdha.
Po kaloni një fazë rritjeje me mundësi konkrete. Ajo që besoni forcohet, ndërsa ajo që nuk funksionon tregon kufijtë e saj. Po ndërtoni baza të forta për të ardhmen.
Luani
Siç është thënë më parë, fillimi i vitit ishte disi i zbehtë. Tani gjërat fillojnë të funksionojnë, por duhet të lini pas një refuzim apo zhgënjim të fillimit të shkurtit. Në dashuri, marsi do të jetë i pasur me emocione. Marrëdhëniet tuaja shpesh janë intensive dhe me tension, sepse ju kërkoni sfidë dhe pasion.
Po dilni nga një periudhë më e qetë dhe ndjeni se energjia po rikthehet. Duhet qetësi për të mos u ndikuar nga zhgënjimet e fundit. Vendosmëria juaj është forca kryesore.
Virgjëresha
Saturni nuk është më kundër që nga mesi i shkurtit, ndaj duhet kohë që gjërat të stabilizohen. Mund të ketë pasur risi në punë ose mund të keni plane të reja nëse punoni për veten. Kërkesat nuk mungojnë, por ndoshta muajt e fundit kanë sjellë pak konfuzion. Në dashuri, nëse shkëlqimi është zbehur, duhet të veproni për ta rikthyer.
Presioni po lehtësohet dhe stabiliteti po rritet. Në punë kërkohet organizim, ndërsa në ndjenja duhet më shumë spontanitet për të shmangur rutinën.
Peshorja
Është një moment me interes për jetën private dhe, me shumë mundësi, edhe për punën. Brenda pak ditësh mund të vijë një kënaqësi e rëndësishme. Edhe fundjava do të jetë thelbësore për të forcuar rolin tënd brenda një grupi. Puna ka peshë të madhe tani, jo sepse dashuria nuk ka rëndësi, por sepse kërkon një lloj rikthimi personal. Dëshiron t’u tregosh atyre që vitin e kaluar nuk u sollën mirë me ty se je i fortë dhe se vazhdon përpara edhe pa mbështetje. Ata që parashikuan dështimin tënd gabuan: përpara ka rritje dhe fitore.
Po i dëshmon vetes dhe të tjerëve vlerën tënde. Në punë mund të marrësh vlerësime që forcojnë pozicionin. Në jetën private kërkon stabilitet dhe respekt. Nuk pranon më role dytësore.
Akrepi
Janë ditë me interes të madh. Venusi, Jupiteri dhe Merkuri janë në pozicion të mirë, prandaj nëse ke një provim, test apo iniciativë të rëndësishme, vepro. Në dashuri shpesh tërhiqesh nga situata të ndërlikuara, sepse kërkon thellësi dhe intensitet. Megjithatë, mos e tepro me kritika apo polemika, sepse edhe yjet më të mirë mund të japin më pak nëse krijon tension. Është moment i favorshëm për propozime. Mund të shqetësohesh për shëndetin e dikujt pranë teje.
Energjia është në favor për prova dhe negociata. Në ndjenja kërkon thellësi, por duhet të ruash ekuilibrin për të shmangur tensione të panevojshme.
Shigjetari
Kohët e fundit mund të kesh dhënë më shumë hapësirë punës, sepse me Venusin dhe Merkurin në pozicion të pafavorshëm, çështjet financiare dhe profesionale nuk kanë qenë të lehta. Je përballur me rivalitete dhe konkurrencë. Nuk mungojnë njerëz që të sfidojnë, sepse shpesh zgjon zili. Sot është më mirë të veprosh me qetësi, sepse dita është pak më e lodhshme.
Ke përqendruar energjitë në profesion për të kapërcyer pengesa. Duhet të ngadalësosh ritmin dhe të vlerësosh çdo hap me maturi. Toleranca është më e vlefshme se reagimi impulsiv.
Bricjapi
Është thelbësore të kuptosh me kë dhe ku duhet të qëndrosh. Saturni të fton të braktisësh rrugët e vështira dhe problematike. Çështjet familjare dhe të shtëpisë kërkojnë vëmendje. Disa prej jush mund të përballen edhe me një kontroll apo çështje fizike. Shpesh duhet të përpiqesh më shumë se të tjerët për të arritur të njëjtin rezultat, por kjo të forcon. Tani mund të përballosh stresin me më shumë forcë.
Po bën zgjedhje selektive dhe po heq dorë nga ajo që nuk të jep stabilitet. Forca jote është qëndrueshmëria dhe rezistenca ndaj vështirësive.
Ujori
Me këto yje mund të arrish larg, sidomos nëse hapesh ndaj dashurisë. Nëse je në një lidhje, ajo duhet të jetë e lirë dhe pa xhelozi, sepse nuk duron kufizime. Nëse të pëlqen dikush dhe ndjen reciprocitet, deri në mes të marsit yjet janë shumë të favorshëm. Edhe sot është ditë e mirë për ide të reja.
Ke nevojë për hapësirë dhe marrëdhënie të bazuara në besim. Idetë e reja në punë mund të jenë fituese. Origjinaliteti yt të ndihmon të dallohesh.
Peshqit
Janë ditë intensive. Me Merkurin, Venusin dhe Jupiterin në aspekt të mirë dhe Diellin në shenjë, energjia është e fortë. Ke prova dhe angazhime për të përballuar. Rreziku i vetëm është të mos veprosh, duke pritur që gjërat të përmirësohen vetë. Bëj një propozim. Dita është interesante, por ankthi dhe nervozizmi mund ta bëjnë më të lodhshme.
Ke energji për të arritur rezultate konkrete. Mundësitë ekzistojnë, por kërkojnë iniciativë. Ankthi e bën lodhjen të duket më e madhe se sa është në të vërtetë. /noa.al
