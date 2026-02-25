Rrëzohet një avion i Forcave Ajrore Turke. Humb jetën piloti, bllokohet përkohësisht autostrada Izmir-Stamboll

Një avion luftarak F-16 i Forcave Ajrore Turke është rrëzuar në orët e para të mëngjesit në Balıkesir. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën piloti, njoftoi prefekti i rajonit, Ismail Ustaoglu.
Sipas autoriteteve, avioni F-16 i përkiste Komandës së Skuadronit të 9-të të Bazës Ajrore të Balıkesir. Rrethanat e rrëzimit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa hetimet kanë nisur për të zbardhur shkaqet e ngjarjes.
Avioni është rrëzuar në segmentin e autostradës Izmir-Stamboll, duke detyruar autoritetet të bllokojnë përkohësisht qarkullimin për arsye sigurie. Ekipet e emergjencës po punojnë intensivisht për pastrimin e zonës dhe rikthimin e trafikut në normalitet.
🚨 F-16 savaş uçağının düşme anına ait görüntü; pic.twitter.com/Tt6ZwZgt4f
— Türkiye Gerçekleri TR (@gerceklerix) February 25, 2026
