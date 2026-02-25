Turisti humb jetën pasi rrëzohet nga 40 metra lartësi teksa përpiqej të bënte foto

Një turist në Brazil ka humbur jetën pasi është rrëzuar nga një ujëvarë rreth 40 metra e lartë, ndërsa përpiqej të realizonte një fotografi.
Viktima është identifikuar si Caio Libero Batistela, me profesion kontabilist. Ngjarja e rëndë ndodhi në shtetin e Paraná, në majë të ujëvarës Rio Sao Jorge.
Sipas mediave lokale, Batistela ishte afruar pranë buzës së ujëvarës për të bërë një foto kur humbi ekuilibrin dhe ra në humnerë. Një person që ndodhej me të tentoi ta kapte nga rrobat, por pa arritur ta shpëtonte. Sipas shërbimeve zjarrfikëse, edhe ai rrezikoi seriozisht të rrëzohej gjatë përpjekjes për ta ndihmuar.
Autoritetet lokale po hetojnë rrethanat e plota të ngjarjes.
