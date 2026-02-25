Parashikimi i motit për ditën e sotme, 25 shkurt 2026

Për ditën e sotme (e mërkurë ), vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike.
Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje.
Temperaturat në zonat malore do të jenë 0 e mengjesit dhe 12 e mesdites
Ne zonat e uleta, temperaturat do te jene 5 dhe 18 grade ndersa ne zonat bregdetare 7 dhe 18 grade.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare 8 m/s, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare pritet të fitoi shpejtësi deri në 16 m/sek.
Deti – Valëzimi forcës 2-3 ballë.
