Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ja disa gjëra që nuk duhet t’i mbani sekret partnerit tuaj
Transmetuar më 24-02-2026, 23:30

Shumica e njerëzve mbajnë sekrete në lidhjet e tyre. Sipas hulumtimeve, 60% e çiftave kanë fshehur ndonjë informacion gjatë lidhjes, ndërsa 25% aktualisht po fshehin diçka të rëndësishme. Megjithatë, marrëdhëniet e shëndetshme bazohen gjithmonë në besim dhe transparencë, dhe fshehja mund të dëmtojë lidhjen.

Disa prej gjërave që nuk duhet t’i mbani sekret nga partneri janë:

Borxhet – Fshehja e detyrimeve financiare mund të krijojë konflikte dhe të dobësojë besimin.

Problemet shëndetësore – Sëmundjet, përfshirë depresionin apo gjendje të tjera kronike, duhet të diskutohen për të planifikuar jetën e përbashkët.

Ndjenjat dhe emocionet – Fshehja e ndjenjave të vërteta krijon largësi emocionale dhe moskuptim.

Qëndrimi për fëmijët – Bisedat për të ardhmen dhe planifikimin e familjes janë thelbësore për një marrëdhënie të qëndrueshme.

Bisedat për seksin – Diskutimet e hapura për intimitetin ndihmojnë të ruhet një marrëdhënie e shëndetshme dhe e kënaqshme emocionalisht.

Sinqeriteti dhe komunikimi i hapur mbeten çelësi i një lidhjeje të fortë, ndërsa fshehja mund të krijojë mosbesim dhe tension.

Nëse dëshiron, mund ta bëj edhe një version më “rozë” dhe klikues për portal, me titull tërheqës që nxit

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...