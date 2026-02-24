Emri i modeles shqiptare në dosjet e Jeffrey Epstein, The Sun zbulon emrin e saj

Modelja shqiptare Misse Beqiri është rikthyer në qendër të vëmendjes publike, si për angazhimin e saj në sezonin e ri të “Ladies of London: The New Reign”, ashtu edhe për përmendjen e emrit të saj në dokumente që lidhen me financierin amerikan Jeffrey Epstein. Kombinimi i rikthimit në ekran dhe jehonës së këtyre dosjeve ka sjellë sërish diskutime rreth një episodi të së shkuarës.
Sipas raportimeve të medias britanike The Sun, 39-vjeçarja përmendet në dokumente të publikuara së fundmi, duke rikthyer në vëmendje një takim të vitit 2011 me Epstein, i cili më vonë u akuzua për trafikim dhe shfrytëzim seksual. Burime pranë modeles kanë deklaruar për të njëjtën gazetë se ajo është ndjerë e surprizuar kur ka mësuar për përfshirjen e emrit të saj në këto materiale.
“Ajo ishte shumë e re në atë kohë dhe nuk ishte në dijeni të plotë se kush ishte ai,” citohet të ketë thënë një person pranë saj. Sipas këtij burimi, takimi kishte ardhur në një moment kur Beqiri po përpiqej të ndërtonte karrierën në botën e modës dhe kishte marrë premtime për mundësi profesionale. Po ashtu theksohet se mes tyre nuk ka pasur asgjë më tej përveç atij takimi dhe se ajo sot shpreh keqardhje për situatën, duke u solidarizuar me viktimat.
Raportimet shtojnë se Epstein kishte treguar interes për ta ndihmuar në projekte modelingu, madje duke i propozuar udhëtim me avion privat drejt Parisit për një sfilatë dhe dhurata luksoze. Takimi i parë thuhet se kishte ndodhur në rezidencën e tij në Manhattan. Sipas burimeve, modelja ishte habitur nga disa detaje të ambientit, por kishte zgjedhur të qëndronte, duke menduar për mundësitë profesionale që mund të hapeshin.
Ky episod kishte ndodhur pak kohë pasi Epstein kishte përfunduar një dënim të mëparshëm në SHBA. Një mik i modeles ka deklaruar se në atë periudhë ajo nuk kishte dijeni për të kaluarën e tij penale. Ndërkohë, emri i saj përmendet në dokumente si pjesë e kontakteve të tij, pa pretendime për përfshirje në veprime të paligjshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd