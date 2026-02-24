Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rrëzohet tragjikisht një helikopter me 15 njerëz, i vetmi i mbijetuar një qen që fluturonte me ta
Transmetuar më 24-02-2026, 21:17

Tragjedi në Peru – Qeni u gjet pranë trupit të pajetë të nënkolonelit Nole, personit që kujdesej për të. Nuk ka shfaqur sjellje agresive dhe është dërguar për kontrolle mjekësore

Një qen i vogël është i vetmi i mbijetuar nga rrëzimi i një helikopteri ushtarak, aksident që u mori jetën 15 personave, mes tyre 7 të mitur, në jug të Perusë, njoftoi sot Forca Ajrore e vendit (FAP) që citon noa.al

Gjatë operacioneve të kërkimit, ekipet e shpëtimit gjetën qenin me ngjyrë karamel pranë trupit të pajetë të pronarit të tij, nënkolonelit 50-vjeçar Javier Nole, i cili ndodhej në helikopter së bashku me bashkëshorten dhe dy vajzat e tyre.

“Është kafsha shtëpiake e nënkolonelit Nole, është i vetmi i mbijetuar,” deklaroi një burim nga FAP.

Të gjithë personat në bord humbën jetën. Viktimat përfshijnë katër ushtarakë dhe njëmbëdhjetë civilë, mes tyre bashkëshortet e ushtarakëve dhe shtatë të mitur të moshës nga 3 deri në 17 vjeç.

