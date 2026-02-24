OKB miraton rezolutë që kërkon mosndryshim të kufijve në Ukrainë dhe armëpushim të menjëhershëm

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi të martën, me shumicë të gjerë votash, një rezolutë në mbështetje të Ukrainës, duke riafirmuar respektimin e kufijve të saj ndërkombëtarë dhe duke shprehur shqetësim për intensifikimin e sulmeve ruse ndaj civilëve dhe infrastrukturës kritike energjetike.
Rezoluta, e cila nuk ka fuqi ligjërisht detyruese por mbart peshë të konsiderueshme politike, u miratua me 107 vota pro, 12 kundër dhe 51 abstenime. Votimi u konsiderua një test solidariteti ndaj Ukrainës në përvjetorin e katërt të nisjes së pushtimit rus.
Sipas analizës së votimit, Rusia, Bjellorusia dhe Irani ishin ndër vendet që votuan kundër, ndërsa Kina dhe Shtetet e Bashkuara abstenuan. Shumica e vendeve që zgjodhën të mos votojnë pro apo kundër vinin nga Afrika, Lindja e Mesme dhe Amerika Latine.
Këshilli i Sigurimit në ngërç për shkak të vetos së Rusisë
OKB-ja nuk ka mundësi të ndërhyjë ushtarakisht në Ukrainë, pasi Rusia, si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit, ka të drejtën e vetos. Këshilli 15-anëtarësh ka qenë i bllokuar gjatë gjithë luftës dhe nuk ka arritur të marrë masa konkrete për konfliktin.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u bëri thirrje aleatëve të Kievit që të vazhdojnë mbështetjen, në një moment kur mosmarrëveshjet mes partnerëve evropianë për një paketë të re sanksionesh ndaj Moskës kanë zbehur disi mesazhin e unitetit në përvjetorin e luftës.
Ndërkohë, në një tjetër shenjë mbështetjeje në kuadër të OKB-së, dhjetëra vende – mes tyre Franca, Britania e Madhe, Kanadaja, Japonia dhe Peruja – u mblodhën në Gjenevë, në kuadër të Këshillit për të Drejtat e Njeriut, për të dënuar shkeljet e Rusisë.
“Çfarë ka bërë dhe vazhdon të bëjë Rusia në Ukrainë shkel çdo parim”, deklaroi ministri i Jashtëm i Norvegjisë, Espen Barth Eide, gjatë takimit. “Gjithçka që përfaqësojnë Kombet e Bashkuara po cenohet”, shtoi ai. /noa.al
