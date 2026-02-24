Frikë për një grua në Itali, persekutohet nga ish-partneri shqiptar

Një arrestim për përndjekje është bilanci i një ndërhyrjeje të Policisë së Shtetit në Merano, ku një shtetas shqiptar rreth 30 vjeç u ndalua poshtë shtëpisë së ish-partneres së tij, ndonëse ishte subjekt i një mase paralajmëruese të lëshuar nga Questori i Bolzanos. Burri u kap pranë banesës së gruas, e cila kishte sinjalizuar praninë e tij nga frika e sjelljeve të mundshme të dhunshme.
Sipas informacioneve të publikuara në faqen e Policisë së Shtetit italian që citon noa.al, ngjarja ka ndodhur ditët e fundit, kur personeli i Zyrës së Kontrollit të Territorit të Komisariatit të Sigurisë Publike të Meranos (Bolzano) ndërhyri pas kërkesës për ndihmë nga një grua.
Ajo kishte vënë re praninë e dyshimtë të ish-partnerit poshtë banesës së saj dhe, e shqetësuar për sigurinë personale, vendosi t’i drejtohej forcave të rendit.
Gruaja, e cila më parë kishte qenë viktimë e sjelljeve ngacmuese dhe përndjekëse nga ana e burrit, kishte bërë kallëzim, duke çuar në lëshimin e një mase paralajmëruese ndaj ish-partnerit nga Questori i Bolzanos në dhjetor 2025.
Pavarësisht masës parandaluese, burri vazhdoi të qëndronte pranë banesës së saj, duke i shkaktuar një frikë reale dhe të vazhdueshme për sigurinë.
Agjentët e Policisë së Shtetit, të mbërritur në vendngjarje, gjetën shtetasin shqiptar ende pranë banesës së ishit të tij.
Pas ndërhyrjes së shpejtë, burri u kap në flagrancë dhe u arrestua për përndjekje. Pas ndalimit, ai u shoqërua në zyrat e komisariatit për kryerjen e procedurave të nevojshme.
Në përfundim të procedurave administrative, burri u transferua në burgun e Bolzanos, ku mbetet në dispozicion të Autoritetit Gjyqësor. /noa.al
