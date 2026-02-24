Sekuestrohet vila luksoze e shqiptarit në Itali

Asnjë tërheqje nga bankomati dhe zero shpenzime, por blen një vilë gjysmë milioni euro: vendoset sekuestrimi
Financa Guardia e Faenzës në Ravena të Italisë ka sekuestruar vilën e një shtetasi me kombësi shqiptare, i cili po hetohet për trafik droge.
Masa është rezultat i hetimeve të thelluara ekonomike dhe pasurore të koordinuara nga Prokuroria e Republikës së Ravenës dhe të zbatuara nga efektivët e Kompanisë së Guardia di Finanza të qytetit.
Guardia di Finanza, përmes analizës së llogarive bankare të familjes së të hetuarit, ka nxjerrë në pah një menaxhim të pazakontë të burimeve financiare. Gjatë viteve nën hetim, është konstatuar se shpenzimet për jetesën e zakonshme të një familjeje, si blerja e ushqimeve apo e veshjeve, ishin tepër minimale. Po ashtu, është vënë re mungesë pothuajse totale e tërheqjeve të parave në cash dhe e pagesave për blerje karburanti.
Paratë cash dhe lidhja me trafikun e drogës
Nga ndërthurja e informacionit të mbledhur gjatë hetimeve për aktivitetet e paligjshme të dyshuara të subjektit, është bërë e mundur të konstatohet se fondet e grumbulluara në llogaritë bankare, të justifikuara me të ardhura nga puna e varur, ishin në të vërtetë të mbështetura nga sasi të mëdha parash në cash, të cilat dyshohet se rridhnin nga trafiku i drogës për të cilin ai po hetohet.
Mospërputhja mes të ardhurave dhe pasurisë
Nga rindërtimi i detajuar i profilit ekonomik dhe financiar të të gjithë familjes, është konstatuar se ai ishte i papajtueshëm me investimet e kryera, veçanërisht me blerjen e fundit të një prone luksoze. Ekzekutimi i sekuestrimit, i urdhëruar nga autoriteti gjyqësor vendas, është një masë që lejon konfiskimin e pasurive të konsideruara me origjinë të paligjshme, kur ato rezultojnë në mospërputhje me kapacitetin e deklaruar të të ardhurave.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd