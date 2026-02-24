Tërmet në Shqipëri. Lëkundjen ndjehen në disa qytete

Një tërmet me magnitudë 4.3 të shkallës Rihter është regjistruar këtë të martë në Shqipëri, duke u ndjerë në disa qytete të vendit.
Sipas të dhënave të publikuara nga European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), epiqendra e lëkundjes ishte pranë fshatit Rrasë, rreth 31 kilometra larg Elbasanit dhe 7 kilometra larg Lushnjës. Thellësia e tërmetit është regjistruar 10 kilometra.
Lëkundjet janë ndjerë të forta nga banorët e zonave përreth, por deri më tani nuk raportohen dëme në njerëz apo dëme materiale.
Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa qytetarëve u rekomandohet të ndjekin njoftimet zyrtare në rast të zhvillimeve të mëtejshme.
