‘Do të shembim urën e dëmtuar’! Kreu i ARRSH: Ndërtojmë rrugë alternative për aksin Librazhd–Pogradec
Transmetuar më 24-02-2026, 18:18

Aksi rrugor Librazhd–Pogradec është bllokuar për shkak të dëmtimeve të shkaktuara nga reshjet intensive dhe erozioni lumor, që ka shkaktuar një rrëshqitje masive toke.

Kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar (ARRSH), Kozeli, bëri me dije se në mbledhjen e djeshme, më 24 shkurt, janë marrë vendime të rëndësishme për rikuperimin e aksit. “Do të ndërtojmë një rrugë alternative përgjatë hekurudhës në shtratin e lumit Shkumbin. Po ashtu, do të prishet ura ekzistuese dhe do të lehtësohet ngarkesa në zonën e rrëshqitjes deri në ndërtimin e një skarpate natyrale. Po punohet gjithashtu për sistemimin dhe disiplinimin e urave sipërfaqësore në të gjithë zonën e planit të rrëshqitjes”, tha Kozeli.

Ai theksoi se aksi Librazhd–Pogradec ka rëndësi strategjike dhe do të rikthehet në funksion të plotë sapo të sigurohet stabiliteti i terrenit dhe përfundimi i punimeve.

