‘Në Tiranë ka vajza të jashtëzakonshme’! Ish-kryeministri norvegjez tenton vetëvrasjen pas përfshirjes në dosjen ‘Epstein’

Thorbjorn Jagland, ish-kryeministër i Norvegjisë dhe ish-kryetar i Komitetit Norvegjez të Çmimit Nobel, ka tentuar të kryejë vetëvrasje pas daljes së emrit të tij në dosjen ‘Epstein’. Ai ndodhet aktualisht në spital në gjendje të rëndë shëndetësore.
Incidenti ndodh ndërkohë që policia norvegjeze po zhvillon një hetim të vazhdueshëm ndaj Jaglandit nën dyshimin për korrupsion serioz, lidhur me kontaktet e tij të kaluara me Jeffrey Epstein, i cili kreu vetëvrasje në burg në vitin 2019.
Instituti Norvegjez i Nobelit ka kërkuar shpjegime zyrtare nga Jagland për përfitimet e mundshme financiare që dyshohet se ai ka marrë nga Epstein gjatë pjesëmarrjes së tij në Komitetin Nobel. Drejtori i Institutit, Kristian Berg Harpviken, deklaroi se çdo transaksion i rëndësishëm financiar gjatë periudhës në fjalë do të konsiderohej shkelje e kodit të sjelljes së institucionit.
Sipas mediave të huaja, Jagland dyshohet se i kishte kërkuar Epstein të garantonte blerjen e një apartamenti, pa e ditur rezultatin e kësaj kërkese. Hetimet tregojnë se Jagland u akomodua në rezidencën e Epstein në Nju Jork në vitin 2018, si dhe në apartamentin e tij në Paris në vitet 2015 dhe 2018.
Përveç kësaj, thuhet se ish-kryeministri dhe familja e tij kishin planifikuar një vizitë në ishullin privat të Epstein në vitin 2014, e cila nuk u realizua. Ministria e Punëve të Jashtme norvegjeze ka njoftuar se do t’i kërkojë Këshillit të Evropës heqjen e imunitetit që Jagland gëzon si ish-sekretar i përgjithshëm i organizatës.
Politikani 75-vjeçar shërbeu si Kryeministër i Norvegjisë nga 1996 deri në 1997, President i Komitetit të Çmimit Nobel për Paqe nga 2009 deri në 2015 dhe Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës nga 2009 deri në 2019.
