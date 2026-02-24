Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E rrallë në Turqi! Lojtari ndërpret ndeshjen, i bën masazh kardiak pulëbardhës
Transmetuar më 24-02-2026, 16:47

Një ndeshje e futbollit amator në Turqi mes Istanbul Yurdum dhe Mevlanakapi Guzelhisar do të mbahet mend jo për rezultatin, por për një gjest të rrallë humanizmi në fushën e lojës.

Gjatë takimit, portieri i skuadrës vendase, teksa largoi topin, goditi pa dashje një pulëbardhë që po fluturonte mbi stadium. Shpendi ra në tokë i dëmtuar, duke shkaktuar shqetësim te lojtarët dhe të pranishmit.

Menjëherë ndërhyri futbollisti i Istanbul Yurdum, Gani Catan, i cili vrapoi drejt pulëbardhës dhe i dha ndihmën e parë, duke i bërë masazh kardiak në fushë. Falë ndërhyrjes së tij të shpejtë, shpendi u rikuperua plotësisht.

Më pas, ai iu dorëzua mjekut të skuadrës, i cili e dërgoi te veterineri për kontroll të mëtejshëm. Në fund, Istanbul Yurdum u mposht me penallti, por për Catan rezultati kaloi në plan të dytë.

“Ishte më e rëndësishme të shpëtohej një jetë”, u shpreh ai pas ndeshjes, duke fituar duartrokitjet dhe respektin e publikut.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...