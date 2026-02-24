Sekuestrohen rreth 1 milion euro të padeklaruara në pikëkalimin kufitar Merdare

24 shkurt 2026 – Dogana e Kosovës ka kapur rreth 1,000,000 euro të padeklaruara në pika-kalimin kufitar Merdare, gjatë një kontrolli të detajuar të një automjeti që po hynte në territorin e Republikës së Kosovës.
Automjeti u zgjodh për inspektim bazuar në analizën e riskut dhe procedurat standarde operative. Fillimisht u kontrollua me pajisje skanimi me rreze X-Ray, e cila evidentoi një hapësirë të dyshimtë të modifikuar në dyshemenë e tij. Më pas u kërkua asistencë nga zyrtarët e Policisë Kufitare dhe u përdor edhe pajisja fibroskopike për një kontroll të mëtejshëm.
Gjatë kontrollit të përbashkët, dyshimet e ngritura nga skaneri u konfirmuan me zbulimin e shumës së konsiderueshme të mjeteve monetare të padeklaruara, të fshehura në një hapësirë të improvizuar brenda automjetit. Sipas vlerësimeve fillestare, shuma kap afërsisht një milion euro.
Njësitë hetimore të Doganës dolën menjëherë në vendngjarje, ndërsa prokurori kompetent është njoftuar dhe po ndërmerren veprime të mëtejshme hetimore në përputhje me autorizimet ligjore. Dogana e Kosovës thekson se përdorimi i teknologjisë së avancuar të kontrollit, si skanerët me rreze X, mbetet një ndër mjetet kryesore për zbulimin e rasteve të kontrabandës dhe parandalimin e veprimtarive të kundërligjshme financiare.
Ky kapje është një nga rastet më të mëdha të zbulimit të parasë të padeklaruar në këtë pikëkalim kufitar dhe tregon angazhimin e autoriteteve doganore në luftën kundër kontrabandës dhe evazionit financiar.
Njoftimi i plotë:
Sot, më 24 shkurt 2026, në pikëkalimin kufitar Merdare, zyrtarët e Doganës së Kosovës kanë selektuar një automjet për kontroll të detajuar, në hyrje të territorit të Republikës së Kosovës, bazuar në analizën e riskut dhe procedurat standarde operative.
Automjeti fillimisht është kontrolluar përmes pajisjes së skanimit me rreze X (X-Ray), ku janë identifikuar indikacionet e para për ekzistimin e një hapësire të dyshimtë të modifikuar në dyshemenë e tij. Pas këtyre indikacioneve, Dogana e Kosovës ka kërkuar asistencë nga zyrtarët e Policisë Kufitare, të cilët kanë ofruar mbështetje teknike përmes pajisjes fibroskopike.
Gjatë kontrollit të përbashkët, dyshimet e ngritura nga skaneri janë konfirmuar me zbulimin e mjeteve monetare të padeklaruara, të fshehura në një hapësirë të improvizuar brenda automjetit. Sipas vlerësimeve fillestare, shuma e mjeteve monetare dyshohet të jetë rreth 1,000,000 (një milion) euro.
Njësitë hetimore të Doganës kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Prokurori kompetent është njoftuar dhe, në koordinim me të, po ndërmerren veprime të mëtejme hetimore në përputhje me autorizimet ligjore.
Dogana e Kosovës thekson se përdorimi i teknologjisë së avancuar të kontrollit, si skanerët X-Ray, mbetet një nga mjetet kyçe për zbulimin e rasteve të kontrabandës dhe parandalimin e veprimtarive të kundërligjshme financiare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd