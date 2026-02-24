Pushimet e gjata të Festës së Pranverës nxisin udhëtimet dhe konsumin në Kinë

Rekord historik në Kinë: 121 milionë pasagjerë në 9 ditë, miliarda në shitje dhe turizëm që shpërthen me +400%
Pushimet e Festës së Pranverës në Kinë për vitin 2026 – një periudhë rekord prej nëntë ditësh – dëshmuan një lëvizje masive të popullsisë, së bashku me konsumin e fortë, turizmin, sektorët e biletarisë dhe shitjes me pakicë.
Sipas të dhënave nga Grupi Shtetëror, hekurudhat trajtuan rreth 121 milionë pasagjerë gjatë festës (15 – 23 shkurt), me një mesatare ditore prej 13.41 milionë, 11.5% më shumë se vitin e kaluar. Vlen të përmendet se piku prej 18.73 milionë pasagjerë u regjistrua më 23 shkurt, duke vendosur një rekord të ri njëditor për këtë periudhë.
Për mallrat, hekurudhat kombëtare trajtuan 85.38 milionë ton ngarkesë gjatë festës. Kanalet kryesore ndërkombëtare të logjistikës, duke përfshirë Hekurudhën Ekspres Kinë-Evropë dhe Korridorin e Ri Ndërkombëtar të Tregtisë Tokë-Det, ruajtën operacione të qëndrueshme, duke siguruar transportin e furnizimeve thelbësore dhe rrjedhën e qetë të zinxhirit ndërkombëtar të furnizimit.
Sipas të dhënave nga Ministria e Tregtisë (MOFCOM), gjatë katër ditëve të para të festës, shitjet mesatare ditore të ndërmarrjeve kryesore të shitjes me pakicë dhe ushqimit në të gjithë vendin u rritën me 8.6% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa fushatat promovuese vazhduan të stimulonin tregun.
Efekti politik i programeve të tregtisë së mallrave të konsumit ishte i rëndësishëm. Të dhënat e MOFCOM tregojnë se që nga 19 shkurti, programet kombëtare të tregtisë së mallrave të konsumit kishin përfituar 28.88 milionë herë në person, duke çuar në shitje prej 198.02 miliardë juanësh (rreth 27.50 miliardë dollarë). Konkretisht, programi i tregtisë së automobilave mbuloi 612,000 automjete, duke gjeneruar shitje makinash të reja prej 100.53 miliardë juanësh (rreth 13.96 miliardë dollarë), ku produktet ekologjike dhe inteligjente ishin veçanërisht të njohura.
Konsumi i shërbimeve ishte gjithashtu energjik. Të dhënat nga Administrata e Filmit në Kinë tregojnë se arkëtimet e kinemave gjatë festave arritën në 5.75 miliardë juanë (828.65 milionë dollarë), me një total prej 120 milionë biletash.
Tregu i turizmit, veçanërisht udhëtimet hyrëse, tregoi një rimëkëmbje të shpejtë. Të dhënat nga platformat kryesore të udhëtimit tregojnë se rezervimet për në Kinë gjatë Vitit të Ri Kinez u rritën me mbi 400% nga viti në vit, krahasuar me periudhën e fundit të Festës së Pranverës, duke theksuar tërheqjen e Kinës për vizitorët ndërkombëtarë.
