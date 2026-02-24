Tenderi 700 mijë euro, Benet Beci kërkon gjykim të shkurtuar

24 shkurt 2026 – Benet Beci, kryebashkiaku i Shkodër dhe i akuzuar nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera, ka kërkuar gjykim të shkurtuar në fazën paraprake të procesit penal ndaj tij.
Beci është zhvilluar në proces për tenderin me fond rreth 700 mijë euro të vitit 2019, të lidhur me një procedurë prokurimi për “Zhvillimin Strategjik të Sektorit Energjitik”, ku SPAK pretendohet se ai dhe disa zyrtarë të tjerë kanë krijuar avantazhe të padrejta për fituesin e prokurimit.
Në seancën e sotme para Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, mbrojtja e tij ka paraqitur kërkesën për gjykim të shkurtuar, që nënkupton pranimin e akteve të prokurorisë pa hyrje në debat gjyqësor në themel dhe pa paraqitje sprovuese të argumenteve të palëve. Nëse kërkesa miratohet dhe Beci shpallet fajtor, ai do të përfitonte zbritje me 1/3 të dënimit sipas rregullave për gjykimin e shkurtuar.
Seanca paraprake është shtyrë për 17 mars, edhe për shkak të mungesës së avokatit mbrojtës, i cili është larguar për një çështje tjetër gjatë procedimit të sotëm, duke u gjobitur me 100 000 lekë nga GJKKO. Edhe të pandehurit e tjerë në të njëjtin proces – përfshirë bashkëshorten e ish-kreut të Evis Berberi, Adela Ruko, si dhe Edlira Mitrushi, Jonid Kazani, Yllka Nishku, Premtim Dauti dhe Rudin Gjoni – nuk janë shprehur ende për formën e gjykimit që dëshirojnë.
Procesi ndaj Becit vijon ndërkohë që SPAK ka pretenduar se ai ka shkelur barazinë mes operatorëve në procedurën e prokurimit gjatë kohës kur mbante poste të rëndësishme në sektorin publik.
