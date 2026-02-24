Apeli i GJKKO nuk e pranoi kërkesën e Erion Veliajt

Tiranë- Gjykata e Posaçme e Apelit vendosi të mos pranojë kërkesën e Kryetarit të Bashkisë, Tiranë, Erion Veliaj, për të lënë qelinë.
Veliaj kishte kërkuar zëvendësimin e masës së sigurimit “Arrest në burg” me një masë sigurimi më të butë si “Garancia pasurore” ose “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”.
Por pretendimet e tij u rrëzuan nga Gjykata.
“Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtare Nertina Kosova, sot më datë 24.02.2026, disponoi për çështjen penale nr. 68 akti, datë 17.02.2026 regjistrimi, mbi ankimin e ankuesit E.V: “Ankim kundër vendimit nr. 118, datë 01.02.2026 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me objekt: Zëvendësimin e masës së sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale, me një masë sigurimi më të butë si “Garancia pasurore”, parashikuar nga neni 236 i K.Pr.Penale ose “Detyrimi për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga neni 234 i K.Pr.Penale”, si vijon: – Miratimin e vendimit nr. 118, datë 01.02.2026 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. U shpall në Tiranë, sot më datë 24.02.2026”, thuhet në njoftimin e Apelit të GJKKO.
Seanca u mbajt me dyer të mbyllura, e drejtuar nga Nertina Kosova.
Veliaj kërkoi të jetë vetë i pranishëm dhe refuzoi të përfaqësohet nga avokatët e tij. Veliaj iu drejtua Apelit të Posaçëm pasi gjyqtarja e hetimit Etleva Deda e refuzoi kërkesën për të ndryshuar masën.
Javën e kaluar kryebashiaku i Tiranës dhe 29 të pandehur të tjerë kaluan në gjykim themeli pas afro pesë muajsh seancë paraprake.
