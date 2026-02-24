GJKKO ndryshon masat e sigurisë për disa të arrestuar në operacionin kundër mashtrimeve me call-center

24 shkurt 2026– Gjykata e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka vendosur sot ndryshimin e masave të sigurimit për disa nga personat e arrestuar në kuadër të operacionit të SPAK kundër mashtrimit të organizuar përmes call-center-ave në Tiranë.
Në vendimin e shpallur më 24 shkurt, gjykata ndryshoi masat e sigurisë për katër nga të arrestuarit, duke i lejuar ata të vazhdojnë procedimin nën masën “arrest në shtëpi”. Bëhet fjalë për:
Elis Merkaj
Endri Gjata
Remir Gjoligaj
David Qerimi
Të katërt u urdhëruan të mos largohen nga banesat e tyre, sipas vendimit të GJKKO-s, nëse nuk ka një arsye tjetër ligjore që justifikon mbajtjen e tyre në paraburgim.
Megjithatë, dy prej të arrestuarve të tjerë në këtë çështje – Klaudio Kaçupi dhe Hysen Xhebexhiu – mbeten në qeli me masën e sigurisë “arrest me burg”.
Operacioni i SPAK kundër mashtrimeve me call-center përfshiu disa kontrolle në Tiranë dhe ndalime të personave të dyshuar për mashtrim kompjuterik dhe aktivitete të organizuara kriminale përmes skemave të mashtrimit ndaj qytetarëve, përfshirë edhe viktima jashtë vendit. Hetimet dhe procedimet vazhdojnë.
